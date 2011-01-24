Ющенко на допиті почув нові запитання

У п`ятницю Віктора Ющенка допитали в Генеральній прокуратурі у справі про його отруєння. Він заявив, що зберігає запас своєї крові зразка 2005 року і готовий надати її для аналізу, а також повідомив про порушення закону Юрієм Луценком при проведенні слідчих заходів щодо даної справи. Про це пише Коммерсантъ-Україна.

Вийшовши до преси після допиту, Віктор Ющенко заявив, що обговорював зі слідчим можливість проведення повторного аналізу крові. Він не має наміру знову здавати кров і вважає за можливе обійтися без цієї процедури. "У мене є на зберіганні проба крові зразка 2005 року. Тоді Мінохоронздоров`я за дорученням ГПУ брало аналіз, зразок якого я вирішив зберегти, враховуючи, що всяке може бути", - сказав пан Ющенко. Відповідати на питання про те, де зберігається кров, він відмовився, але запевнив, що зразок "був опломбований Генпрокураторою і Мінохоронздоров`я".

Бесіда екс-президента зі слідчим не обмежилася темою проведення аналізу. "Звучали питання, яких я від колишньої слідчої групи не чув. Я так розумію, що свідчення дали Володимир Сацюк (екс-глава СБУ, на дачі якого, як вважається, відбулося отруєння) і Давид Жванія (народний депутат, супроводжував пана Ющенка у день отруєння), – поділився пан Ющенко, - але значну частину часу все-таки зайняли питання, на які я вже відповідав". Грунтуючись на враженнях від допиту, екс-президент зробив висновок про перспективи завершення слідства: "Здається, нас чекає довга історія".

Віктор Ющенко також прокоментував кримінальну справу, порушену відносно Юрія Луценка. Нагадаємо, екс-главу МВС серед іншого звинувачують в санкціонуванні незаконного стеження в рамках розслідування справи про отруєння пана Ющенка. Як з`ясувалося, екс-президент підтримує дії прокуратури з розслідування даного епізоду. "Але де правда? У вашому колі і в колі політиків її шукати буде важко. Треба, щоб працювало слідство", - заявив пан Ющенко, і закликав ЗМІ не політизувати справу: "Рано чи пізно ми повинні прийти до того, щоб дивитися на політика так само, як і на пересічного громадянина".