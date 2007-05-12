Ющенко продовжує перестановки у РНБО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом звільнив Віталія ГАЙДУКА з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України у зв`язку з поданою ним заявою про відставку.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, іншим указом В.ЮЩЕНКО призначив Івана ПЛЮЩА на посаду секретаря РНБО.

Довідка УНІАН. В.ГАЙДУК перебував на посаді секретаря РНБО з 10 жовтня 2006 року.

*** І.ПЛЮЩ народився у 1941 році. Народний депутат України I-IV скликань. З грудня 1991 року по квітень 1994 року, а також з лютого 2000 року по травень 2002 року був головою Верховної Ради України. У 1994 році балотувався у президенти України. Є почесним головою Партії вільних селян і підприємців України.