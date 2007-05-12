Соціалісти пояснили Ющенку, що таке свобода слова

Народний депутат, керівник фракції СПУ у Верховній Раді Іван Бокий вважає, що Президент України Віктор Ющенко виявився слабким державним менеджером, до того ж без інтелектуального оточення - людей, які могли б дати корисну пораду. Про це він заявив у інтерв`ю газеті "Київський телеграф", повідомляє сайт СПУ.

"Віктор Ющенко півтора року працював з великими повноваженнями Леоніда Кучми, однак вони йому не допомогли. Він виявив себе вкрай слабким державним менеджером. А сьогодні він бореться за повноваження, щоб бути "сильним президентом". Але сила адже не в повноваженнях, а в тому, щоб домагатися виконання своєї виборчої програми. От що він зробив з того, що обіцяв? Та нічого", - зазначив Іван Бокий.

За словами депутата, глава держави "ставить собі в заслугу те, що при ньому існує свобода слова". "Але це поняття має на увазі не свободу викричатися від душі, а стан, коли слово дієве, коли воно в державі щось значить. А в нас воно знецінене", - зауважив депутат.

"Але ми маємо такого Президента, якого маємо. Мене завжди дивувало те, що й у нього, як й у Леоніда Кучми, немає інтелектуального оточення, людей, які могли б порадити щось путнє, урезонити його, оскільки людина не завжди може бути права у всьому", - додав він.