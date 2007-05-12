Вінський зрадів даті виборів від Партії регіонів

Дорожня карта коаліції - це їх перша конструктивна позиція, "тобто, стає зрозуміло, чого конкретно хоче Партія регіонів, яку дату". Про це журналістам заявив сьогодні народний депутат, представник БЮТ в робочій групі з підготовки до проведення дострокових парламентських виборів Йосип Вінський. "Тому що я думаю, що всі ми вже зрозуміли, що потрібно рахувати від дати виборів. Тому що, якщо одна дата, то, можливо робити одні речі, а якщо інша - то інші. Я задоволений, якщо це є в нашій роботі", - сказав він.

Разом з тим І.Вінський підкреслив, що позиція БЮТ залишається незмінною, і вона відштовхується від указу Президента про призначення дострокових виборів на 24 червня. За його словами, сьогодні в ході засідання робочої групи сторони знову шукатимуть компроміс, у тому числі і в даті проведення дострокових виборів.

І.Вінський повідомив також, що після того, як робоча група напрацює певні документи, БЮТ вважає за доцільне провести зустріч у форматі Президент - прем`єр-міністр - робоча група. Депутат не виключив, що ця зустріч може відбутися сьогодні.

РБК-Україна