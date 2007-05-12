У Секретаріаті Президента Тимошенко пропонували інсценувати її вбивство

Керівник головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента України Валерій Гелетей мав зустріч з лідеркою БЮТ Юлією Тимошенко на якій поінформував пані Тимошенко про можливість замаху на неї та пропонував інсценувати її вбивство. Про це він сказав в ефірі "5 каналу".

"Я сьогодні на прес-конференції сказав те, що учора я мав зустріч, можливість поспілкуватися з лідеркою БЮТ пані Тимошенко Юлією Володимирівною, - заявив Гелетей. - Я її поінформував, але це була не єдина моя ціль зустрітися й поінформувати. До речі, частину інформації вона вже мала і володіла цією інформацією. Основне питання яке стояло це можливість довести до логічного кінця саме цей замах. Така практика в нас є і я не хотів би тут повторюватися, я колсь в студії говорив що ми подібні злочини розкривали і відносно банкірів робили інсценування вбивства. (...) Коли я мав розмову з пані Тимошенко і звичайно це було теоретично можливо, і мав бажання саме так іти, але розуміючи наскільки це публічна людина, і який би був резонанс, які наслідки. Тобто ми не знали як це по часу затягнеться, але скажу вам те що ми отримали, наскільки можливо було, воно зроблено професійно. Те що ми можливо не можемо завершити таким логічним кінцем, саме затримати на спробі скоїти це вбивство це вже інше питання. Але кажу вам, вчорашня розмова була саме в контексті щоб зробити все можливе, щоб довести до логічного кінця, саме задокументувати повністю дії ці. І в нас була можливість трошки прискорити цей процес. Це вже оперативна робота. Я думаю, що той хто розуміється на цих речах він мене добре розуміє."

На запитання хто може бути замовником цих замахів пан Гелетей повідомив що поки підозри стосуються бандитів і окремих політтехнологів."Я сьогодні вже говорив про те, що ще місяць назад я наголошував що з політичною активністю майданів саме помаранчевого та синьо-голубого в місто Київ, як і в цілому деякі регіони держави почали приїжджати деякі лідери злочинних угруповань і взагалі люди, які мають до кримінального середовища пряме відношення. Чому я називаю саме так? Тому, що деякі з цих людей, саме лідери злочинного угруповання, мали пряме відношення до виборів 2004-го року, і більше того пряме відношення до побиття людей біля адмінбудівлі Центральної виборчої комісії саме в 2004-му році", - сказав представник Секретаріату Президента.

У відповідь на пряме запитання: "Це ті люди в наймі яких тоді підозрювався Сергій Клюєв?", Гелетей сказав: "Так. Мабуть бачите все таємне коли-небудь стає явним."