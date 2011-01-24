Герман розуміє, що у міліції є робота, але «треба ще голову мати»

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН запевняє, що влада не чинить тиску на письменників і журналістів для того, що посіяти страх в суспільстві.

"Я абсолютно спростовую такі твердження. Я би говорила тут про кілька окремих випадків... Ті випадки, коли написав листа депутат до Генпрокуратури на письменницю, бо йому не сподобалось щось в її книжці і те, що міліція пішла з тим розбиратися, велике глупство", - заявила Г.ГЕРМАН в ефірі «5-го каналу» увечері 23 січня. (Йдеться про запит депутата-комуніста Петра ЦИБЕНКА, який вимагав від Генпрокуратури дати правову оцінку висловлювань у книзі відомої української письменниці Марії МАТІОС "Вирвані сторінки з автобіографії" про пам’ятники радянським воїнам, як загинули у Великій Вітчизняній війні. 12 січня М.МАТІОС звернулася з відкритим листом до генерального прокурора і міністра внутрішніх справ з проханням пояснити, з яких причин та підстав її розшукують правоохоронні органи. М.МАТІОС зауважила, що міліція розшукувала її у львівському видавництві і вилучила з продажу її книгу «Вирвані сторінки з автобіографії» – УНІАН).

"Це дуже шкодить і Президенту, і владі, і всім тим реформам, які ми робимо", - додала вона.

"Ми маємо міліціонерів, яких маємо. Як казав відомий негативний персонаж в політиці: "Інших письменників для вас у нас нема". На жаль, у нас інших міліціонерів для наших письменників немає. Але їх треба виховувати, тих міліціонерів, їх треба вирощувати, їх треба вчити. І я вважаю, що це була величезна помилка", - цитує Г.ГЕРМАН «Українська правда».

"Величезна помилка також була, коли прийшли обшукувати дівчинку, журналістку-блогера, через те, що вона начебто щось там мала, якісь відомості про якісь вибухи", - зазначила вона. (12 січня ц. р. київська міліція провела обшук у квартирі журналістки Олени БІЛОЗЕРСЬКОЇ. Як зазначив адвокат журналістки Сидір КІЗІН, у неї «було вилучено всю оргтехніку, фото-, відео-, аудіоапаратуру, мобільні телефони. Як повідомив Відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, обшук проводився в рамках розслідування кримінальної справи щодо спроби підпалу громадської приймальні Партії регіонів у Києві – УНІАН).

Заступник глави АП уточнила: "Розумію, що у міліції є своя робота, але, крім роботи, міліція повинна мати ще голову".

"І якщо міліція не буде мати голови і олії в голові, то вона принесе Президенту велику шкоду. І я думаю, Президент України дуже серйозно проаналізує ці окремі випадки. Він вже, я знаю, мав дуже серйозну розмову із зверхниками правоохоронних органів на цю тему. І я думаю, що такі випадки в Україні повторюватися не будуть", - зазначила Г.ГЕРМАН.