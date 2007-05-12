Ключковський: до прийняття рішення ще залишилося п’ять позицій

Народний депутат V скликання від “Нашої України” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ стверджує, що для прийняття рішення щодо умов і термінів проведення позачергових парламентських виборів лишилося 5 позицій політичного рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві під час перерви у засіданні робочої групи з підготовки виборів.

«Експертна група не все погодила. Позицій п’ять лишилось для прийняття рішення на рівні політиків», - сказав Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.