УПЦ КП просить Бога примножити мудрість Януковича

Архієрейський собор Української православної церкви Київського Патріархату занепокоєний станом та перспективами розвитку в Україні державно-церковних відносин загалом та відносин між державою та УПЦ КП зокрема.

Про це йдеться у переданій УНІАН постанові позачергового Архієрейського собору Української православної церкви Київського Патріархату, що відбувся 23 січня.

Як зазначається у документі, позачерговий собор був скликаний за ініціативи єпископату Української православної церкви Київського Патріархату у зв’язку з терміновою необхідністю розглянути стан та перспективи державно-церковних відносин в Україні, а також пропозиції щодо внесення змін до законодавства про свободи совісті.

Позачерговий архієрейський собор УПЦ КП постановив “висловити глибоке занепокоєння сучасним станом та перспективами розвитку в Україні державно-церковних відносин загалом та відносин між державою та Київським Патріархатом зокрема”.

Члени собору вказали декілька причин для такого занепокоєння.

Зокрема, “відсутність зустрічей керівництва держави з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій, які раніше були традиційними, – незважаючи на неодноразові письмові пропозиції щодо проведення таких зустрічей”.

Також причиною для занепокоєння в УПЦ КП є “публічна демонстрація високопосадовими представниками держави прихильності лише до однієї з діючих в Україні конфесій, яка виявляється, в тому числі, у проведенні офіційних зустрічей лише з представниками цієї конфесії – хоча законодавством встановлена рівність всіх конфесій”.

Крім того, члени Архієрейського собору УПЦ КП констатували відсутність відповідей на неодноразові письмові звернення до Президента України Священного Синоду УПЦ Київського Патріархату (від 14 травня та 13 грудня 2010 р.) та Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА (від 29 червня 2010 р.), хоча надання таких відповідей передбачене законом у місячний термін.

Ще однією причиною для занепокоєння в УПЦ КП є “стрімке і систематичне зростання кількості фактів прямого і непрямого втручання представників влади у життя релігійних організацій Київського Патріархату, про що йдеться у листі Священного Синоду УПЦ Київського Патріархату від 13 грудня 2010 р., Зверненні учасників молитовного стояння до голови Київської ОДА від 28 грудня 2010 р., Заяві для ЗМІ Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА від 30 грудня 2010 р., Заяві Вінницької єпархії від 11 січня 2011 р., заявах і зверненнях Донецької єпархії протягом грудня-січня та інших численних заявах, зверненнях і публікаціях у засобах масової інформації”.

Також в Української православної церкви Київського Патріархату заявили, що влада вирішує питання, що безпосередньо торкаються життя релігійних організацій, без урахування їхньої думки, зокрема – “ліквідація Держкомнацрелігій з розподіленням його функцій та доручення до 1 лютого 2011 р. внести на розгляд Кабінету міністрів України з подальшим внесенням до Верховної Ради нової редакцію Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”.

Члени Архієрейського собору УПЦ КП зазначають, що невірність існуючого напрямку розвитку державно-церковних відносин в України визнана у численних публікаціях вітчизняних та закордонних експертів, заявах народних депутатів України, політичних партій, органів місцевого самоврядування.

У зв’язку з цим позачерговий Архієрейський собор УПЦ Київського Патріархату вкотре наполегливо закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та інших представників влади до конструктивного діалогу.

“Ми переконані, що суперечливі питання взаємовідносин держави і конфесій краще вирішувати через прямий діалог сторін, проте подальша невмотивована відмова представників влади від такого діалогу змушуватиме нас шукати інших законних способів захисту прав і свобод вірних Київського Патріархату”, - зауважили члени собору.

Також Архієрейський собор схвалив позиції, висловлені Священним Синодом УПЦ Київського Патріархату щодо питання державно-церковних відносин (Журнал засідання Синоду № 33 від 13 грудня 2010 р.; лист Священного Синоду до Президента України В.Ф.ЯНУКОВИЧА) та Патріархом Київським і всієї Руси-України ФІЛАРЕТОМ у його Заяві для засобів масової інформації (від 30 грудня 2010 р.), як такі, що відображають загальне переконання УПЦ Київського Патріархату.

У зв’язку з підписанням Президентом України В.ЯНУКОВИЧЕМ Указу № 24/2011, в якому міститься доручення Міністерству культури України та Міністерству юстиції України до 1 лютого 2011 р. внести до Кабінету міністрів України проект Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (нова редакція) для подальшого внесення цього проекту до Верховної Ради України Архієрейський собор УПЦ КП висловив незгоду як з пропонованими принциповими змінами до закону, так і з поспішним способом їхнього прийняття без урахування думок конфесій.

Члени собору вирішили направити з цього приводу звернення до Президента, прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА, Верховної Ради України та голови парламенту Володимира ЛИТВИНА.

Крім того, позачерговий Архієрейський собор УПЦ КП висловив категоричну незгоду з пропозиціями будівництва на місці Десятинної церкви у Києві лише музею або музейного комплексу з храмом Московського Патріархату.

“Київський Патріархат виступає за відтворення (реконструкцію) Десятинного храму для звершення в ньому богослужіння (з можливим розміщенням у цокольній частині музейної експозиції). У зв’язку з цим у липні 2004 р. учасниками Помісного Собору на чолі з Патріархом Київським і всієї Руси-України ФІЛАРЕТОМ на місці Десятинної церкви було встановлено і освячено хрест на відзнаку початку відновлення цього першого кам’яного київського храму.

Десятинний храм був побудований за півтора століття до першої літописної згадки про поселення під назвою Москва, тому Московський Патріархат не має історичних підстав претендувати на київську святиню та своїми претензіями розпалювати релігійне протистояння навколо неї”, - сказано у постанові.

Позачерговий Архієрейський собор Української православної церкви Київського Патріархату звертається до всіх віруючих та прихильників із закликом виявляти пильність, небайдужість, громадянську активність, в міру можливого допомагати Київському Патріархату пройти нинішні випробування.

“Архієрейський собор підносить свої молитви до Бога з проханням примножити мудрість керівників Української держави, щоби вони діяли згідно із Законом Божим, справедливо та у відповідності до законів України виявляли не на словах, а на ділі рівне ставлення до всіх конфесій. До такої ж молитви Собор закликає всіх вірних Київського Патріархату та закликає на весь український народ Боже благословення!”, - наголошується у постанові собору.