РНБО мала ухвалити рішення про арешти високопосадовців?

Народний депутат V скликання від Партії регіонів Володимир СІВКОВИЧ стверджує, що Віталій ГАЙДУК сам написав заяву про відставку з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві.

«ГАЙДУК сам написав заяву про відставку», - сказав В.СІВКОВИЧ.

Також він назвав провокацією вчорашню заяву керівника Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента Валерія ГЕЛЕТЕЯ щодо існування документів про зв’язок окремих високопосадовців з криміналітетом.

В.СІВКОВИЧ сказав, що ця провокація розрахована на те, щоб РНБО вчора ввечері або сьогодні вранці прийняла рішення про арешт «декількох високих державних діячів».

У той же час В.СІВКОВИЧ зазначив, що завдяки тому, що “на окремих телеканалах було показано, що це є провокація”, такого не сталося.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня В.ГЕЛЕТЕЙ повідомив, що Секретаріат Президента має у своєму розпорядженні матеріали, в яких розписані схеми дестабілізації в суспільстві та схеми замахів на відомих українських політиків.