Світовий конгрес українців стурбований діями МЗС

Світовий конгрес українців глибоко стурбований діями Міністерства закордонних справ України щодо української національної меншини в Росії.

Про це йдеться у повідомленні Конгресу, переданому УНІАН.

Як зазначають в СКУ, днями засоби масової інформації поширили заяви МЗС України про те, що зовнішньополітичне відомство працює над тим, щоб допомогти українській громаді в Росії створити нову українську громадську організацію та що українські дипломати, згідно з даним наприкінці минулого року дорученням міністра закордонних справ України, опрацьовують це питання. Також було зазначено, що українська сторона вже отримала запевнення російської влади всіляко сприяти цій роботі.

СКУ глибоко стурбований цими діями МЗС, які ведуться саме в той час, коли дві провідні українські організації в Росії - Федеральна національно-культурна автономія українців Росії та Об’єднання українців Росії - перебувають під тиском російських владних структур та готуються до відстоювання у Верховному Суді Росії права на продовження своєї діяльності.

“Світовий конгрес українців вважає неприпустимим з боку української сторони обговорювати питання про створення нової української громадської організації з владними структурами Росії, які проводять цілеспрямовану діяльність, щоб ліквідувати вже існуючі в Росії українські організації”, - заявив президент СКУ Євген ЧОЛІЙ.

Також, за його словами, Світовий конгрес українців закликає українські владні структури негайно направити своїх спостерігачів на остаточне слухання справи щодо ліквідації Федеральної національно-культурної автономії українців Росії, яке буде вестися Касаційною колегією Верховного Суду Росії 27 січня 2011 р.

Є.ЧОЛІЙ також нагадав, що 20 січня СКУ надіслав звернення із закликом захистити права української національної меншини в Росії до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ та до посла України в Росії Володимира ЄЛЬЧЕНКА.