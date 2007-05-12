Розпочалась зустріч Ющенка і Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить зустріч з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, повідомляє прес-служба глави держави.

У розмові також беруть участь новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони ІВАН Плющ та перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ.

Головна тема зустрічі – результати переговорного процесу та засідань Спільної робочої групи з підготовки дострокових парламентських виборів.

У четвер, 10 травня, Президент закликав учасників переговорного процесу якнайшвидше прийти до спільного рішення, застерігши їх від затягування роботи через політичні спекуляції.