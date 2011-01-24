Нємцов: Україна рухається в смертельно небезпечний бік

Російський опозиціонер Борис НЄМЦОВ вважає, що патріоти Української держави повинні завадити путінізації України.

Зокрема, в інтерв’ю УНІАН Б.НЄМЦОВ сказав: «Україна рухається в бік Росії. Це смертельно небезпечний для України рух, і патріоти України та люди зі здоровим глуздом повинні завадити ось цій путінізації України».

«Я розумію Віктора ЯНУКОВИЧА, - відзначив російський опозиціонер. - Йому головне: захопити владу за всяку ціну і її утримувати якомога довше. Не від великого розуму він це робить, на мій погляд, і кінчить погано. Хай подивиться краще, куди виїхав Президент Тунісу, і куди йому, бідолазі, доведеться їхати. Хай подивиться, як зараз ставляться до Олександра ЛУКАШЕНКА в усьому світі. Не треба йому цю маячню повторювати».

Як зазначив Б.НЄМЦОВ, зрозуміло, що «демократичною країною управляти складніше, треба враховувати думку оточуючих, йти на компроміси, треба вислуховувати глибоко неприємних людей, треба слідувати правилам, а не «понятіям», що для В.ЯНУКОВИЧА особливо важко, оскільки у нього минуле інше. Там «понятія» в основному, а не правила. Тільки на шляху до демократії і захисту людей Україна стане процвітаючою країною, а українські люди житимуть краще за росіян – якщо у нас залишиться диктатура. Ми чомусь не вчимося на чужих помилках і повторюємо їх. Не треба цього робити».

На переконання Б.НЄМЦОВА, «переслідування української опозиції зараз (уважно стежу за цим, хоча мене складно віднести до великих шанувальників Юлії Володимирівни ТИМОШЕНКО), чим би воно не було мотивоване, веде до встановлення диктатури. Я не вважаю Ю.ТИМОШЕНКО святою і не збираюся бути її адвокатом, але можу сказати, що те, що зараз відбувається (масове переслідування української опозиції), – це пряма дорога до диктатури, а значить – до убогості і безправ`я. Тому політично мотивовані процеси треба закінчувати».

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