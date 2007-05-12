Видрін: у Тимошенко може з`явитися шанс прати білизну у президента Януковича

Дмитро Видрін, экс-бютівец, який зі скандалом пішов від Юлії Тимошенко, нині – член Партії вільних демократів Михайла Бродського, в інтерв`ю Українській правдізаявив, що Ющенко і Тимошенко самі зробили з Януковича досить сильного українського політика. “Якщо Юлія Володимирівна подарувала Януковичу таємницю розведення Майдану, то Ющенко подарував Януковичу ще більшу таємницю – таємницю "розведення" Європи", - стверджує Видрін.

Політолог нагадав зажатість Януковича у всіх європейських візитах, його скутість. «Він панічно боявся зробити невірний крок. Він боявся узяти вилку не в ту руку. Невірно переписати слова зі шпаргалки у книгу вдячності. А тут ви ще дістали його зі страусячими черевиками. Янукович не знав, що до Європи не треба їздити у взутті, яке коштує дорожче 300 доларів. Ви його зовсім зашугали...» І додав: "І ось один із глав секретаріату президента мені по секрету признався, що колись застав Віктора Андрійовича, який сидів наодинці, і вголос повторював: "З Юлі я не зроблю справжню українку, а з Януковича – зроблю".

Видрін вважає, що Президент на прикладі «бджіл і вуликів» продемонстрував прем`єру, що Європи не треба боятися, треба знати, як з нею поводитися. Модель відносин українського політика з європейськими структурами за-Видріним «адекватна взаєминам бджоляра і вулика, і полягає в тому, що у бджіл ви берете реальний мед, а впариваєте бджолам фуфловый цукор...

Ющенко пояснив на власному прикладі, що можна робити все, що завгодно в Україні, якщо раз у два–три тижні з`являтися у Європі і говорити: "Хлопці, все класно, демократія перемагає!".

По суті, каже політолог, Ющенко показав (Януковичу), що «на невдоволене бурмотіння Заходу потрібно реагувати так само, як на дзижчання бджіл».

«Після цього, - твердить політолог, - Віктор Федорович з таким же задоволенням запалюватиме Європу, як він зараз запалює майдани. Я абсолютно упевнений, що він дуже швидко перетвориться на еврофила. Кожні два тижні він буде в Європі. І, напевно, за півроку стане улюбленцем місцевої публіки».

У відповідь на нагадування кореспондента про те, що перед призначенням Януковича прем`єром сам Видрін говорив, що у донецьких і динозаврів загальна проблема – «маленька голова», екс-прихильник Тимошенко заперечив: «А зараз вони цю головку наростили, причому з такою швидкістю! Якщо все піде так, як сьогодні, я боюся, що відбудеться в подвійному розмірі мрія Юлії Володимирівни, яка говорила: "Моя мрія – прати білизну в штабі президента Ющенка". Тепер у неї може з`явитися шанс прати білизну у президента Януковича».

При цьому Видрін відкрито називає Януковича лохом, «якого зробили вищим за те, що йому було призначено долею і всупереч його лоховатій фактурі. І мені теж незрозуміло, - додає Видрін, - навіщо та ж Юлія Володимирівна навчала Януковича першому таїнству – розведенню Майдану, і навіщо Віктор Андрійович учив його іншому – "розведенню" Європи.