Волков вважає, що наступним указом Ющенко відправить Кабмін у відставку

Народний депутат IV скликання Олександр ВОЛКОВ прогнозує, що наступним кроком Президента України Віктора ЮЩЕНКА буде підписання «неконституційного» указу про відставку Кабінету міністрів України.

Таку думку він висловив агентству УНІАН, коментуючи сьогоднішнє призначення Івана ПЛЮЩА на посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони.

За словами О.ВОЛКОВА, призначення І.ПЛЮЩА - це продовження реалізації „неконституційних указів щодо розпуску парламенту та дострокових виборів”.

„Президенту потрібна своя, абсолютно віддана людина для вирішення подальших питань, пов’язаних з достроковими виборами”, - наголошує О.ВОЛКОВ.

На його переконання, тепер Президент відправить у відставку уряд за невиконання указу в частині фінансування виборчої кампанії.

О.ВОЛКОВ зауважив, що В.ЮЩЕНКУ, аби реалізувати цей сценарій, потрібна віддана людина - господарник, який міг би на час до обрання нового Кабміну виконувати обов’язки уряду. На його думку, І.ПЛЮЩ підходить на цю роль, оскільки свого часу керував найпотужнішою областю України – Київською.

„Я думаю, що якщо протягом двох – трьох днів сторони не домовляться про дату виборів, розпочнеться кадрове зміцнення РНБО економістами, і наступним ходом буде указ про відставку уряду і перекладання відповідальності за економіку на РНБО, і тут йому потрібен І.ПЛЮЩ”, - сказав він.

Як вважає О.ВОЛКОВ, вищезазначені кроки Президента можуть призвести до дуже негативних і тяжких наслідків. „Ми чуємо останнім часом про танки, ми не дарма все частіше говоримо про 93-й рік, як Борис Ельцин вчинив зі своїм парламентом. І тому я прошу Віктора Андрійовича, щоб він зупинився, щоб він пішов не назустріч коаліції, щоб він пішов назустріч народу України і домовився про дату виборів”, - сказав О.ВОЛКОВ.