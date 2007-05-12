Луценко й досі не знає, що за угоду підписали Наша Україна та БЮТ?

Лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що його політична сила готова долучитися до підписання документа з “Нашою Україною” і БЮТ, якщо у ньому є пункт про нестворення коаліції з Партією регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Народної самоборони”, про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав на прес-конференції у Полтаві.

“Ми виступаємо за широкий мегаблок від БЮТ, “Нашої України” та “Народної самооборони” та інших демократичних сил. Проте БЮТ дуже ретельного обгрунтував недоцільність цього рішення”, - сказав він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, сьогодні й далі ведуться переговори з іншими демократичними силами, у першу чергу, з “Нашою Україною” та “колегами, які об’єдналися в “Українську правицю”.

“Для нас немає проблеми квот. Ми не готові говорити про них, поки не дізнаємося, заради чого твориться це об’єднання. Без ніяких образ, ще на початку ми запропонували підписати принципи відповідальності перед своїми виборцями – взяти зобов’язання не утворювати коаліцію з Партією регіонів та її сателітами - КПУ та СПУ”, - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

“У відповідь на заяву КИРИЛЕНКА ми готові буквально в понеділок о 9-й ранку вивчити документ, який вони підписували з БЮТ, і якщо там є пункт про нестворення коаліції, то негайно долучитися до підписання документа”, - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня заступник голови Верховної Ради V скликання Микола ТОМЕНКО заявив, що блок “Наша Україна” має дати гарантії, що не блокуватиметься з Партією регіонів в новому парламенті.

Того ж дня лідер партії "Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО наголосив, що "Наша Україна" створюватиме коаліцію лише з демократичними силами, або залишиться в опозиції. Він зазначив, що це передбачено в угоді про об’єднану опозицію «Нашої України» і БЮТ від 24 лютого цього року.

В.КИРИЛЕНКО зазначив, що для того, щоб уникнути підозр і звинувачень з боку частини демократичних сил, "Наша Україна" пропонує, щоб усі демократичні сили долучилися до угоди про об’єднану опозицію і взяли на себе зобов’язання створити коаліцію лише демократичних сил, або спільно перебувати у парламентській опозиції.

Нагадаємо, що угоду про об’єднану опозицію підписали Юлія ТИМОШЕНКО (від БЮТ) та Віктор БАЛОГА (від Нашої України) 24 лютого 2007 року. Текст угодирозміщений на офіційному сайті НУ.