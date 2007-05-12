Ющенко та Янукович вже дві години грають у ”питання-відповіді”

16:08, 12 травня 2007
Політика
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Журналісти чекають під Секретаріатом...

Уже майже дві години триває зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, відомо, що у зустрічі беруть участь новопризначений секретар РНБО Іван ПЛЮЩ та перший віце-прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ.

Під приміщенням Секретаріату Президента журналісти чекають завершення зустрічі, хоча представники прес-служб як Президента, так і прем’єра запевняють, що підходу до преси ні В.ЮЩЕНКА, ні В.ЯНУКОВИЧА не планується.

 

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