Ющенко та Янукович вже дві години грають у ”питання-відповіді”

Уже майже дві години триває зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, відомо, що у зустрічі беруть участь новопризначений секретар РНБО Іван ПЛЮЩ та перший віце-прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ.

Під приміщенням Секретаріату Президента журналісти чекають завершення зустрічі, хоча представники прес-служб як Президента, так і прем’єра запевняють, що підходу до преси ні В.ЮЩЕНКА, ні В.ЯНУКОВИЧА не планується.