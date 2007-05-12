Ющенко і Янукович домовились, коли оголосять дату виборів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ домовились, що робоча група напрацює необхідні для проведення позачергових парламентських виборів документи, а в середу, 16 травня, їх ухвалить Верховна Рада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили віце-прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ та новопризначений секретар РНБО Іван ПЛЮЩ, які брали участь у сьогоднішній зустрічі Президента і прем’єра.

Зокрема, за словами М.АЗАРОВА, у ході зустрічі він та І.ПЛЮЩ відзвітували про хід роботи робочої групи. Зокрема, він повідомив, що вже узгоджено текст змін до Кодексу адміністративного судочинства. За словами М.АЗАРОВА, на сьогодні «практично узгоджено малий пакет документів» для проведення парламентських виборів.

Він підкреслив, що сторони домовились, що необхідні документи будуть узгоджені та підготовлені до середи наступного тижня, щоб уже того дня ВР могла їх ухвалити.

Крім того, повідомив М.АЗАРОВ, також сторони домовились, що до цього часу не будуть чинити жодних неузгоджених дій.

У свою чергу І.ПЛЮЩ нагадав, що раніше під час своєї попередньої зустрічі Президент і прем’єр дійшли згоди щодо необхідності проведення дострокових парламентських виборів.

За його словами, сьогоднішня зустріч була фактично продовженням тієї зустрічі і сьогодні був своєрідний звіт за останній тиждень роботи, а також було напрацьовано плани на наступний тиждень.

І.ПЛЮЩ передав журналістам слова Президента, згідно з якими, В.ЮЩЕНКО не бачить іншого виходу як проведення дострокових парламентських виборів і разом з тим жалкує, що робоча група останнім часом працювала недостатньо ефективно.

І.ПЛЮЩ також наголосив на тому, що наступними днями буде підготовлено пакет документів для проведення виборів, найважливішим з яких є проект постанови Верховної Ради про порядок їхнього проведення.

За словами І.ПЛЮЩА, було б добре, щоб у вівторок, 15 травня, ці документи були ухвалені парламентом. Однак, сказав І.ПЛЮЩ, з якихось причин М.АЗАРОВ вирішив затягнути цей процес ще на один день.

При цьому М.АЗАРОВ, який стояв поруч, сказав, що все ж таки сьогодні з Президентом була домовленість щодо голосування в середу, 16 травня.

На запитання журналістів, якою є ймовірність, що вже у середу необхідні документи будуть проголосовані і, відповідно, стане відомою точна дата виборів, М.АЗАРОВ відповів: «Я думаю, що сто відсотків».

Також, відповідаючи на запитання журналістів, чи пояснив Президент причини призначення на посаду секретаря РНБО, І.ПЛЮЩ сказав: «Президент не повинен пояснювати причини».