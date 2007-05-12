Плющ дізнався про своє призначення від Азарова

Іван Плющ дізнався про своє призначення секретарем РНБО в суботу під час засідання робочої групи від першого віце-прем`єра Миколи Азарова.

Про це Плющ розповів журналістам після зустрічі президента і прем`єр-міністра, повідомляє Українська правда.

Зокрема, він відзначив, що під час засідання робочої групи, Азаров приніс йому роздруківку з сайту президента про його призначення.

На питання журналістів, чи пояснив президент причину свого рішення, Плющ відповів: "Президент не повинен пояснювати причини, і я не ставив таких питань".

Разом з тим, як повідомив журналістам Азаров, прем`єр-міністр Віктор Янукович першим привітав Плюща з призначенням на посаду секретаря РНБО телеграмою.