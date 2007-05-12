Плющ дізнався про своє призначення від Азарова
18:26, 12 травня 2007Політика
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Президент не повинен пояснювати причини...
Іван Плющ дізнався про своє призначення секретарем РНБО в суботу під час засідання робочої групи від першого віце-прем`єра Миколи Азарова.
Про це Плющ розповів журналістам після зустрічі президента і прем`єр-міністра, повідомляє Українська правда.
Зокрема, він відзначив, що під час засідання робочої групи, Азаров приніс йому роздруківку з сайту президента про його призначення.
На питання журналістів, чи пояснив президент причину свого рішення, Плющ відповів: "Президент не повинен пояснювати причини, і я не ставив таких питань".
Разом з тим, як повідомив журналістам Азаров, прем`єр-міністр Віктор Янукович першим привітав Плюща з призначенням на посаду секретаря РНБО телеграмою.
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