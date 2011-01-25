Коломойський відкрив офіс ECJC у будинку Європарламенту

У Брюсселі відкрився офіс Європейської ради єврейських громад (ECJC), президентом якої є український олігарх Ігор Коломойський.

Як повідомляє MIGnews.com.ua, ECJC за останній місяць офіси ECJC також відкрилися в Лондоні, Парижі, Стамбулі й в Ізраїлі.

Сайт стверджує, що приміщення під офіс було надано в будинку Європарламенту.

Центральними стануть брюссельський і лондонський офіси ECJC.

Крім цього керівництво ECJC має намір провести загальноєвропейську конференцію єврейських громад. З 3 по 5 квітня 2011 року Ігор Коломойський збирає в столиці Франції на конференцію близько 1,5 тисяч представників єврейської громади.

"Це стане найбільш масовим заходом за всю історію європейського єврейства", запевняє сайт.

Українська правда