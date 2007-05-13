ЦВК оприлюднила план підготовки та проведення позачергових виборів

Згідно з орієнтовним Календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів до Верховної Ради, 14 травня завершується строк висування кандидатів у народні депутати України.

Відповідний план розміщений на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.

Відповідно до Закону України “Про вибори народних депутатів України”, політичні партії та виборчі блоки політичних партій до 24 травня повинні подати до ЦВК документи для реєстрації кандидатів у народні депутати.

Згідно з орієнтовним Календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів до Верховної Ради, ЦВК до 29 травня (включно) має зареєструвати кандидатів у депутати, а до 30 травня – затвердити форми і текст виборчого бюлетеня.