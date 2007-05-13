Коаліція: домовлятися з Ющенком немає сенсу

Коаліція національної єдності називає політичною провокацією заяву керівника Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента Валерія ГЕЛЕТЕЯ про підготовку замахів на українських політиків і вимагає від Генеральної прокуратури надати правову оцінку діям представників Секретаріату Президента.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві керівників фракцій Коаліції національної єдності за підписами Раїси БОГАТИРЬОВА (Партія регіонів), Івана БОКОГО (СПУ) та Петра СИМОНЕНКА (КПУ).

“Секретаріат Президента сьогодні формує суспільну думку з реалізації силового сценарію і введення прямого президентського правління. Про це свідчить заява керівника Головного управління з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента Валерія ГЕЛЕТЕЯ. Спроба залякати суспільство участю кримінальних сил в політиці, звинувачення представників коаліції в підготовці замаху на лідерів опозиції, натяки на участь спецслужб іноземних держав з метою поглиблення протистояння в країні є нічим іншим, як прагненням дискредитувати парламентську коаліцію в очах українського суспільства, європейської спільноти, спровокувати нестабільність в Україні”, – йдеться у заяві.

Керівники фракцій коаліції вважають заяву В.ГЕЛЕТЕЯ безвідповідальною та розцінюють “як політичну провокацію, організовану кримінальними методами, основна мета яких – зрив переговорного процесу”.

“В.ЮЩЕНКО ще раз підтвердив: домовлятися з ним не має сенсу, оскільки мета Президента – не пошук компромісу, а пошук способів денонсації політичної реформи, узурпації влади в Україні”, - вважають керівники фракцій.

Коаліція вимагає від Генеральної прокуратури України дати невідкладну правову оцінку твердженням керівника В.ГЕЛЕТЕЯ. “Якщо за результатами перевірки з’ясується, що заява чиновника Секретаріату є провокаційним замовленням, він зобов’язаний буде нести відповідальність за свої «викриття» згідно з діючим законодавством”, - заявляють керівники фракцій.

“Ми будемо наполягати на тому, щоб Президент звільнив чиновника-провокатора і тих, хто благословив його на вочевидь неоднозначні з позиції Кримінального кодексу дії, у випадку, якщо правоохоронні органи не встановлять, що пан ГЕЛЕТЕЙ надав достовірну інформацію. Особливо слід зазначити, що частота провокацій з участю спецслужб є втягуванням підконтрольних Президенту структур в політику. Сьогодні і СБУ, і Управління з питань правоохоронної діяльності Секретаріату Президента стали інструментом тиску на суди, парламент, суспільство. Цілком очевидне використання силовиків в політичних цілях ставить під загрозу національну безпеку України”, - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня В.ГЕЛЕТЕЙ повідомив, що Секретаріат Президента має у своєму розпорядженні матеріали, в яких розписані схеми дестабілізації в суспільстві і схеми замахів на відомих українських політиків.