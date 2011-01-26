Данилишин пояснив, чому не вийшов на зв'язок із Шустером

Екс-міністр економіки України Богдан Данилишин спростував інформацію про те, що його запрошували взяти участь у передачі «Шустер live» на Першому національному каналі і що він нібито не з’явився на програму (йдеться про участь через супутниковий зв`язок. - УНІАН).

У п’ятницю в ефірі передачі «Шустер live» ведучий Савік Шустер повідомив, що Богдан Данилишин не зміг взяти участь у програмі через «раптову хворобу». «Ми втратили дуже багато грошей. Ми говоримо вам так, як є, і не придумуємо. Учора він погодився, сьогодні він відмовився в другій половині дня», – зазначив Шустер в ефірі програми 21 січня.

В ексклюзивному інтерв’ю для Радіо Свобода Богдан Данилишин розповів: «Хочу сказати, що зі мною особисто ніхто про участь у програмі мову не вів. Так само можна було мене запросити полетіти в космічний простір, не показавши ракету і не поговоривши особисто зі мною – чи хочу я туди летіти, чи не хочу. Зі мною ніхто мови конкретно не вів, і говорити про те, що я туди не прийшов, куди мене не запрошували особисто, звичайно, це було просто напросто якось некоректно по відношенню до мене особисто».