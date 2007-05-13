Томенко зламав ногу

Заступник голови Верховної Ради України V скликання Микола ТОМЕНКО зламав праву ногу.

Про це УНІАН повідомила його прес-секретар Юлія ЦАРЕНКО.

Зокрема, за її словами, сьогодні М.ТОМЕНКО брав участь у відкритті нових тенісних кортів на НСК «Олімпійський» у Києві в рамках відзначення Дня здоров’я сім’ї.

У заході також взяли участь міністр у справах сім’ї, молоді та спорту України Віктор КОРЖ, президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА, голова комітету ВР з питань молодіжної політики, спорту і туризму Олександр ВОЛКОВ.

Під час відкриття тенісних кортів відбувся дитячий тенісний турнір.

Після нагородження його переможців високопосадові особи вирішили також зіграти у теніс. Зокрема, відбувся парний турнір, в якому взяли участь М.ТОМЕНКО, С.БУБКА з одного боку, а з іншого - В.КОРЖ та перший віце-президент Федерації тенісу Герман ВЕНІАМІНОВ.

Власне, під час цього турніру М.ТОМЕНКО і зламав праву ногу. Одразу після інциденту його доставлено до приватної медичної клініки «Борис», де йому надали необхідну допомогу і наклали гіпс.

Наразі М.ТОМЕНКО вже перебуває вдома.