Королевська пропонує на рік позбавити підприємців податкових перевірок

Голова комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА зареєструвала в парламенті законопроект «Про встановлення мораторію на деякі заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (№8018).

Народний депутат пропонує встановити до 1 січня 2012 мораторій на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державної податкової служби, їх посадовими або службовими особами щодо суб`єктів малого підприємництва, які є платниками єдиного і фіксованого податків, повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, поспішно прийнятий Податковий кодекс України, котрий набув чинності з 1 січня 2011 року, не тільки не вирішив проблеми, що накопичилися в оподаткуванні малого бізнесу, а й створив ряд нових. Податковий кодекс є об`ємним і складним документом, який вимагає значної кількості часу для його вивчення бухгалтерами.

«Миттєве впровадження норм кодексу не дасть змоги суб`єктам господарювання перейти на нову систему оподаткування і не допустити помилок. Це приведе до неминучої плутанини і прорахунків в податковій звітності, що створить підстави для виявлення порушень податковими органами. Внаслідок цього стрімко зросте тиск податкових органів на підприємців, що приведе до погіршення бізнес-клімату в країні і паралізує діяльність сотень тисяч підприємців», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона зазначила, що вже сьогодні державна податкова служба має безліч проблем з трактуванням норм Податкового кодексу України. Більшість питань платників податків в органи державної податкової служби залишаються без відповіді, оскільки самі податківці ще не розібралися в цьому документі. «У зв`язку з ситуацією, що склалася, виникає необхідність надання не тільки підприємцям, а й самим податківцям часу для того, щоб адаптуватися до нових умов адміністрування податків і зборів. Це можливо тільки шляхом введення до 2012 року мораторію на здійснення податкових перевірок для суб`єктів малого підприємництва, які є платниками єдиного і фіксованого податків», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.