Азаров уявив, що він Аденауер і Ерхард, разом узяті?

Масштаб перетворень в українській економіці співпідставний з модернізацією економіки Німеччини після Другої світової війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні уряду, коментуючи свою вчорашню зустріч з представниками німецького бізнесу.

“Ця зустріч дала привід провести таку паралель: масштаб і складність завдань з модернізації економіки України співпідставний з безпрецедентним післявоєнним перетворенням, яке здійснила Німеччина у 50-х роках минулого століття”, - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, тоді перед світом стояло завдання відродження економіки після Другої світової війни, а зараз світ стикається з проблемами зниження темпів економічного зростання і дефіциту ресурсів. “Ці виклики насправді не усвідомлені і не вивчені”, - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас він зауважив, що перетворення, які відбуваються сьогодні, можуть бути набагато складнішими, ніж ті, що були після Другої світової війни.

Двідка УНІАН: Конрад Аденауер (1876-1967) - федеральний канцлер, державний і політичний діяч Німеччини, який керував її відновленням після розгрому Третього рейху.

Людвіг Ерхард - другий канцлер ФРН, реформатор, якого вважають творцем «німецького економічного дива» у післявоєнні роки.