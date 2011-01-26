Прокуратура наполягає на арешті екс-спікера ВР Криму Гриценка

Прокуратура наполягає на обранні для колишнього голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата Кримського парламенту Анатолія ГРИЦЕНКА, якого підозрюють у незаконній передачі близько 5 тисяч гектарів землі на сході півострова, запобіжного заходу у вигляді арешту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор Криму - заступник генпрокурора України Степан МОЛИЦЬКИЙ повідомив сьогодні журналістам у Сімферополі.

«(Наполягатимемо) на арешті, безумовно. (Це обумовлено) тяжкістю скоєного злочину, (а також тим), щоб він не перешкоджав встановленню істини. Він вживає певні заходи, він має зв`язки в органах влади... Опір слідству є і буде», - сказав С.МОЛИЦЬКИЙ.

Суд, який обере запобіжний захід А.ГРИЦЕНКУ, відбудеться у четвер, 27 січня, в Сімферополі.

На даний час депутат перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

Прокуратура оцінює в 23 млн. грн. збиток від земельних махінацій, в яких підозрюється екс-спікер.

Наглядове відомство відпрацьовує й інші факти зловживань А.ГРИЦЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали А.ГРИЦЕНКА 24 січня ц.р. за підозрою у причетності до протиправного вилучення земель з користування військового радгоспу «Азовський» площею більш як 4,8 тис. га під час його перебування головою Ленінської районної державної адміністрації Криму (з січня 2001 по липень 2005 року).

Прокуратура Криму 21 січня порушила проти А.ГРИЦЕНКА кримінальну справу за статтею «перевищення влади або службових повноважень».

А.ГРИЦЕНКО був спікером ВР Криму двічі, зокрема - з травня 2006 по березень 2010 року.