Конституційний суд взявся за другий указ Ющенка

У Конституційному Суді України відкрито конституційне провадження у справі за поданням 160 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" від 26 квітня 2007 р. № 355.

Про це повідомляється на офіційному сайті КС.

У повідомлені зазначається, що за відповідним поданням “ухвалою колегії суддів відкрито конституційне провадження у справі, ведеться підготовка справи до розгляду на засіданні суду”.

Водночас, суд продовжує розгляд справи за поданням 53 народних депутатів щодо відповідності Конституції (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 р.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КС, на сьогодні засідання суду не планується.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким переніс позачергові вибори до Верховної Ради України з 27 травня на 24 червня 2007 року.

27 квітня у КС було зареєстровано подання 160 народних депутатів щодо неконституційності цього указу глави держави.