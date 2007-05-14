Плющ назвав нову дату виборів

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Іван ПЛЮЩ прогнозує, що дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 15 липня.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті « Коммерсант-Украина» № 75 від 14 травня.

«Термін проведення виборів - 60 днів, він властивий більшій половині європейських країн. Завтра буде крайній термін - партії повинні висунути своїх кандидатів. Але вчора ми попросили Президента дати нам ще небагато часу - робоча група працює і сьогодні, і всі ці дні. Думаю, в середу ми все завершимо, тому можна говорити, що вибори відбудуться через 60 днів після середи», - сказав І.ПЛЮЩ.

Відповідаючи на питання, як Президенту Віктору ЮЩЕНКУ вдалося переконати прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА погодитися з проведенням дострокових виборів, В.ПЛЮЩ відповів: «Була добра воля припинити знущання над народом…».

Він також додав, що В.ЯНУКОВИЧУ не пропонували пост прем`єр-міністра після виборів. Водночас час сторони досягли домовленості про принципи. «Ми домовилися, що разом працюватимемо над Конституцією. І обговорювався принцип, що та політична сила, яка набрала на виборах більшу кількість голосів, матиме повне право на формування коаліції та уряду», - сказав І.ПЛЮЩ.