Мороз пропонує голосувати за пакет без нього

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ виступає проти пакетного голосування щодо законопроектів, які необхідні для проведення дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив сьогодні під час погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій і парламентських комітетів.

«Я не піду на такі кроки, якщо хочете - робіть це без мене», - сказав О.МОРОЗ.

Він нагадав, що робоча група продовжує напрацьовувати законопроекти, які необхідні для проведення дострокових виборів.

При цьому, наголосив О.МОРОЗ, їх розгляд має відбуватися у відповідності з регламентом. «Будемо розглядати їх послідовно», - сказав він.

О.МОРОЗ вважає, що розгляд законопроектів можна було б розпочати вже на цьому тижні. Зокрема, він наголосив, що ВР у четвер може вже визначитися відносно тих проектів законів, які вже напрацьовані робочою групою. «Вже у четвер можна було б їх прийняти у першому читанні», - сказав голова ВР.