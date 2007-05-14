Гавриш знає, за яких умов Ющенко ”звільнить” Януковича

Суддя Конституційного Суду Степан ГАВРИШ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО може відправити у відставку уряд, якщо прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ не погодиться підписати «контракт про політичну стабільність».

Про це він сказав у інтерв`ю газеті “Известия в Украине”.

С.ГАВРИШ зазначив, що найближчими днями В.ЮЩЕНКО має підписати з В.ЯНУКОВИЧЕМ контракт про політичну стабільність. Але, на думку С.ГАВРИША, прем`єр останнім часом поводиться не завжди послідовно, його курс коливається. «Якщо ЮЩЕНКО побачить, що ЯНУКОВИЧ не готовий до підписання контракту, то він вдасться до різких рішень — аж до відставки уряду», - сказав суддя КС.

Відповідаючи на питання про можливу дату дострокових парламентських виборів, С.ГАВРИШ відзначив, що обговорюються три дати: «літній період» - з 24 червня по 8 липня, 9 вересня і початок жовтня.

За його словами, червень-липень пропонують «помаранчеві». Перш за все - Блок Юлії Тимошенко. Сам С.ГАВРИШ найреальнішою вважає дату 9 вересня, оскільки до цього часу можуть бути внесені зміни до закону про вибори, переобрано Центрвиборчком, а також скасовано закон про Кабінет міністрів, який позбавив Президента права керувати виконавчою владою.

С.ГАВРИШ також нагадав, що на проведенні виборів у жовтні наполягає Партія регіонів. За його словами, лідери Партії регіонів розраховують, що до середини осені влада істотно підвищить зарплати і пенсії, зміцнивши тим самим свої позиції в суспільстві. Він також відзначив ще один принциповий момент — «регіонали» хочуть створити електронний реєстр виборців України. «Для них важливо не допустити на вибори «мертві душі», не дозволити, щоб хтось голосував за паспортами семи мільйонів мігрантів, які працюють за кордоном», - сказав С.ГАВРИШ.

Крім того, С.ГАВРИШ вважає, що Україні необхідна нова Конституція. «Україні необхідна нова Конституція. Швидше за все, референдум щодо нового Основного Закону пройде вже в 2008 році», - сказав С.ГАВРИШ, зазначивши, що зараз над Конституцією вже працюють — і в Криму, і в Карпатах.

На його думку, головне питання — якою республікою стане Україна: парламентською, президентською або президентсько-парламентською.

«Перехід до чистого парламентаризму неможливий: в Україні немає професійних партій, заснованих на певній ідеології. Президентська республіка також нереальність: політичні еліти не допустять створення нової монархії», - вважає він.

За прогнозами С.ГАВРИША, Україна повернеться до президентсько-парламентської моделі, яка збереже політичні функції уряду.

Також він вважає, що Верховна Рада стане двопалатною.

Крім того, С.ГАВРИШ висловив думку, що Верховна Рада, яку належить обрати, буде «технічною» і довго не протримається. «Президент її знову розпустить, щоб провести другі дострокові вибори», - сказав він.

За інформацією С.ГАВРИША, Конституційний Суд зараз недієздатний. «І не тому, що Президент звільнив трьох суддів з 18, а тому, що КС за 9 місяців не зміг прийняти жодної постанови. Судді порушили присягу, не виконували службові обов`язки. Вони не справляються з роботою», - сказав він.

С.ГАВРИШ вважає, що яку б ухвалу щодо указу В.ЮЩЕНКА судді не винесли, вона викличе недовір`я у половини суспільства. «КС звинувачують в корупції, заангажованості. Він сформований за політичним принципом і, як результат, став джерелом політичного конфлікту», - додав він.