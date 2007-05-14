Кисельов намагається затягти опозицію у ВР

Представники коаліції ведуть з опозиційними фракціями переговори про ухвалення змін до Конституції України в частині місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив перший заступник керівника фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ.

За його словами, без опозиційних фракцій відповідні зміни не будуть внесені до Конституції України. При цьому, зауважив депутат, внесення змін до Конституції в частині реформування місцевих органів влади не є однією з умов для проведення дострокових виборів. «Я не скажу, що це умова, але я знаю, що переговори з опозицією вже проводяться», - сказав В.КИСЕЛЬОВ.

Він також наголосив, що уся коаліція згодна з думкою голови ВР Олександра МОРОЗА про неприпустимість пакетного голосування за законопроекти, необхідні для проведення виборів. За його словами, «неприйнятно ставити умови щодо пакетного голосування». В.КИСЕЛЬОВ наголосив, що такий поспіх є невиправданим.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Погоджувальній раді лідерів фракцій парламенту голова Верховної Ради О.МОРОЗ запропонував у четвер, 17 травня, розглянути законопроект про внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування.

За словами О.МОРОЗА, щоб спрямувати цей законопроект на розгляд Конституційного Суду необхідно, аби за нього проголосувало 226 народних депутатів.

Він зазначив, що після висновку КС уже «у перших числах вересня його можна проголосувати 300-ми голосами».