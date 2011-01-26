Рік президентства Януковича: ми знову на роздоріжжі

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО відзначає як один із позитивних моментів першого року президентства Віктора ЯНУКОВИЧА відсутність конфлікту між вищими інститутами державної влади, в першу чергу, між Президентом і урядом України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це політолог сказав у ході круглого столу на тему: «Рік президентства ЯНУКОВИЧА: попередні підсумки».

В.ФЕСЕНКО підкреслив, що в 2010 році «відбулася концентрація влади в руках Президента України». За його словами, сьогодні в країні немає конфлікту між вищими інститутами державної влади. Він підкреслив, що «конфлікт ЮЩЕНКА і ТИМОШЕНКО дістав усіх у Європі й західних союзників дуже сильно». Водночас експерт додав: «Скоро європейці побачили й негативи ось такої концентрації влади», оскільки «хто б не був Президентом України, це об`єктивно створюватиме ризики авторитарних тенденцій».

Політолог підкреслив, що сьогодні «викликів для демократії стало більше», й сьогодні можна сказати, що в Україні - «часткова демократія».

Як вважає В.ФЕСЕНКО, «погіршилася політична атмосфера в країні, в першу чергу, це стосується відносин між владою і опозицією, посилилася політична напруга - бійки в парламенті, застосування фізичної сили». За його словами, це «просто руйнує залишки іміджу України за кордоном».

Він підкреслив: «Якщо ми раніше говорили про кризу українського парламентаризму, то сьогодні можна говорити про занепад українського парламентаризму». При цьому В.ФЕСЕНКО додав, що «позитивом є стабільно працююча парламентська більшість. Результативність парламенту зросла, але якою ціною?».

На думку В.ФЕСЕНКА, «відносини між владою і опозицією ненормальні». За його словами, з боку влади можна спостерігати «вибірковий тиск» на опозицію, в якому «є й елементи особистої помсти по відношенню до деяких осіб». «Ситуацію треба виправляти, якщо ще це можливо зробити, оскільки ситуація дуже серйозна», - додав він.

Як зазначив В.ФЕСЕНКО, в 2010 році посилилася тенденція «кризи довіри й до влади, й до опозиції». «Жоден український провідний політик не має позитивного балансу довіри у людей», - додав він.

Головним позитивним моментом діяльності нинішньої влади політолог назвав збереження курсу на європейську інтеграцію, незважаючи на те, що багато представників нинішньої влади не розділяють європейські цінності.

За його словами, «покращилася атмосфера у відносинах із Росією – це позитив, тому що будь-який конфлікт із Росією створює проблеми для України».

Як підкреслив В.ФЕСЕНКО, «до кінця року стало очевидно, що Харківські угоди скоріше стали програшем, ніж виграшем, оскільки стало зрозуміло - не змінилася формула ціни на газ, а саме в цьому головний програш української сторони». При цьому він зазначив, що «відновлення багатовекторної зовнішньої політики в нинішніх умовах - це скоріше плюс, ніж мінус». «Ми знову опинилися на роздоріжжі: в який бік далі розвиватиметься країна й внутрішньополітично, й зовнішньополітично», - додав він. «Відповіді однозначної немає», - вважає В.ФЕСЕНКО.

Він також назвав позитивним те, що влада оголосила про структурні реформи. «Але те, як вони готуються і як деякі з них реалізуються – це великий мінус, тут є серйозні проблеми», - додав експерт.

За його словами, «ризики влади в тому, як ці реформи будуть реалізовані». «Від цього буде залежати й доля нинішньої влади», - зазначив В.ФЕСЕНКО.