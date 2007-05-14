Рудьковський лякає Ющенка і його людей долею Піночета

Міністр транспорту і зв’язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявляє, що Секретаріат Президента готує укази про відставку уряду або про відсторонення міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА.

Про це він заявив в інтерв`ю “5-му каналу” учора ввечері, коментуючи звільнення Віталія ГАЙДУКА з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони та призначення на цю посаду Івана ПЛЮЩА, повідомляє “Українська правда”.

"Я не виключаю, що це була одна з розробок Секретаріату Президента, щоб відповісти на якусь конструктивну позицію коаліції чи створити відповідну атмосферу, щоб ЮЩЕНКО підписав указ про відставку уряду, чи за рішенням РНБО міг підписати черговий незаконний указ про відсторонення міністра внутрішніх справ, як це зараз обговорюється", - зазначив міністр.

"І ми знаємо, що технологічно деякі з цих указів вже підготовлені в Секретаріаті", - заявив М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

"Якщо ці кроки будуть здійснені, то український народ і політики не будуть спокійно дивитися на ці процеси. А тих людей, які це вчинять, буде притягнуто до кримінальної відповідальності за скоєні злочини", - переконаний він.

Міністр також не виключив, що відставка В.ГАЙДУКА – "це демонстрація того, що людина з відповідним авторитетом і життєвим досвідом не захотіла брати участь у цій брудній справі".

М.РУДЬКОВСЬКИЙ також попередив команду Президента про відповідальність за її теперішні дії.

"Два укази Президента про відставку парламенту і три укази Президента про відставку суддів Конституційного Суду, ті укази про заміну керівників районних судів, які зараз штампують в інтересах Секретаріату Президента, – все це кроки по розвалу правової системи України", - зазначив він.

"Це кроки, вчинки і порушення законів Конституції, які не матимуть строку давності. Ті люди, які це готували і підписували, будуть відповідати так само, як Піночет в Чилі", - вважає М.РУДЬКОВСЬКИЙ.