Брифінг представника Президента у КС Володимира Шаповала

13:03, 14 травня 2007
Політика
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О 16.00 відбудеться брифінг Шаповала

Сьогодні о 16.00 у Секретаріаті Президента України (вул.Банкова, 11) відбудеться брифінг представника Президента у Конституційному Суді Володимира ШАПОВАЛА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, тема брифінгу – майбутнє Конституційного Суду України.

Акредитація представників преси за телефонами: 255-65-01, 255-78-44.

 

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