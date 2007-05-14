Брифінг представника Президента у КС Володимира Шаповала
13:03, 14 травня 2007Політика
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О 16.00 відбудеться брифінг Шаповала
Сьогодні о 16.00 у Секретаріаті Президента України (вул.Банкова, 11) відбудеться брифінг представника Президента у Конституційному Суді Володимира ШАПОВАЛА.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, тема брифінгу – майбутнє Конституційного Суду України.
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