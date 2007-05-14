У ПР вважають, що Януковичу конче необхідно протриматися до суботи

До 19 травня досить небезпечний період, оскільки уряд Віктора ЯНУКОВИЧА може бути відправлений у відставку.

Про це в інтерв’ю УНІАН сказав заступник голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Василь КИСЕЛЬОВ.

За його словами, «зараз найскладніший і найнебезпечніший період, оскільки до 19 травня Президент має або підписати закон про внесення змін до бюджету, або накласти на нього вето». При цьому В.КИСЕЛЬОВ зазначив, що якщо закон не буде підписаний Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, то Олександр МОРОЗ як голова ВР зобов’язаний опублікувати його в газеті «Голос України», і після цього він вступає в дію.

В.КИСЕЛЬОВ наголосив, що даним законом передбачено, що «18 мільйонів громадян України отримають суттєві надбавки до пенсій, зарплат». Він вважає, що в зв’язку з цим президентська команда «буде намагатися відправити Кабінет Міністрів у відставку, щоб не дати можливості цьому уряду виконувати рішення Верховної Ради».

За словами В.КИСЕЛЬОВА, рішення про відставку уряду В.ЯНУКОВИЧА може бути проведено через будь-який районний суд. «Ми зараз у напрузі, бо цей період найскладніший і найнебезпечніший», - наголосив він.

При цьому В.КИСЕЛЬОВ зазначив, що «це не вся небезпека». Він вважає, що наполягання опозиції на проведенні виборів у якнайближчі терміни – це намагання зробити все для того, щоб «їх результати сфальсифікувати». «Ви бачите, як вони гонять ці вибори – їм треба фальшувати їх, а нам цього не треба», - наголосив В.КИСЕЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік». Парламент проголосував за урядовий законопроект, яким передбачається, зокрема, збільшити видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери на 4,2 млрд. грн.