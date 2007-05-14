Богатирьова вимагає продовження банкету

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА вважає за необхідне провести ще один круглий стіл за участю Президента і прем`єр-міністра щодо виходу з політичної кризи.

Як повідомляється на сайті Партії регіонів, про це вона заявила після сьогоднішньої зустрічі представників коаліції, на якій було узгоджено спільну позицію щодо виходу з кризи.

«Ми обговорили спільну позицію, прагнутимемо сьогодні-завтра вийти на максимальне узгодження документів, щоб запропонувати далі провести широкий круглий стіл з участю Президента і прем`єра, а потім визначатимемося», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА, відзначивши, що понеділок - дуже важливий день для робочої групи.

«Залишилися ті розбіжності, які потребують найбільше часу для дискусій», - підкреслила вона.

Керівник фракції також відзначила, що створення реєстрів виборців до майбутніх дострокових виборів є принциповою позицією всіх партій, що входять в Коаліцію національної єдності.