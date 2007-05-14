Шуфрич хоче вивести з-під Ющенка губернаторів

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ вважає, що вертикаль виконавчої влади повинен формувати тільки Кабінет Міністрів України.

Про це він сказав в інтерв`ю журналу «Профиль Украина» від 14 травня 2007 року.

«Цей мій коментар - не як члена Кабінету Міністрів, а як громадянина і народного депутата третього і четвертого скликань ВР. У системі відносин, що склалася, між гілками влади ми не маємо права закладати в Конституцію механізм двовладдя», сказав Н.ШУФРИЧ.

«Це стосується, перш за все, можливостей Президента впливати на роботу Міністерства закордонних справ. У даних умовах недоцільно залишати за інститутом Президента можливість призначати губернаторів. Виконавча влада повинна бути представлена єдиним конституційним органом - Кабінетом Міністрів, який створюється на підставі більшості, що сформувалася, в парламенті. Кабмін не повинен позбавлятися можливості формувати вертикаль виконавчої влади», - додав він.

У теж час Н.ШУФРИЧ вважає, що в Президента повинні бути контрольні функції.

«Можливо, їх необхідно посилити, але при цьому в Президента не повинно бути інструментів впливу на життя країни, якими він міг би зловживати», - підкреслив він.

На його думку, в контрольних функціях глави держави повинна бути система гарантій від свавілля, при цьому він повинен мати право розпускати парламент через низку обставин, які виписані в Конституції, але не повинен виходити за конституційне поле.

Н.ШУФРИЧ також вважає, що необхідно надати більше повноважень місцевим органам влади, особливо в питанні розподілу бюджетних коштів і збору податків.

Окрім цього, судова влада має бути дійсно незалежною. «Їй необхідно надати велику свободу, особливо щодо формування адміністративних керівників різного рівня, при цьому треба посилити їхню відповідальність за незаконні рішення», - сказав Н.ШУФРИЧ.