Компартія відкликала свій підпис під Універсалом національної єдності

Комуністична партія України відкликала свій підпис, який було поставлено під Універсалом національної єдності. Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві повідомив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

«Компартія прийняла рішення відкликати свій підпис, поставлений під Універсалом», - сказав П.СИМОНЕНКО, додавши при цьому, що це рішення було прийнято на засіданні політради партії.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами П.СИМОНЕНКА, таке рішення було прийнято на підставі того, що Президент Віктор ЮЩЕНКО своїми діями порушує Конституцію, домовленості, які були досягнуті під час підписання Універсалу, та втручається в діяльність судової гілки влади, що, на думку членів Компартії, є ознакою узурпації влади.

Разом із тим П.СИМОНЕНКО зауважив, що, на його думку, відкликання підпису КПУ під Універсалом «ні в якому разі» не загострить політичну ситуацію.

Говорячи про діяльність робочої групи, лідер комуністів зазначив, що наразі йде обговорення положень змін до Закону про вибори. За його словами, при цьому існують деякі суперечки, зокрема, з представниками Секретаріату Президента та опозиції. Як зазначив П.СИМОНЕНКО, члени робочої групи від опозиції не бажають створювати реєстр виборців, а, навпаки, пропонують залишити списки виборців, які існували на час парламентських виборів 2006 року.

Крім того, П.СИМОНЕНКО повідомив, що також є розбіжності в думках стосовно процедури участі у голосуванні виборців, які обмежені у можливості пересуватися.

Відповідаючи на запитання, чи буде до середи визначена остаточна дата виборів, П.СИМОНЕНКО сказав, що на це запитання йому важко дати відповідь, оскільки робота групи просувається з певними складнощами.

Щодо того, чи ставив він особисто свій підпис під поданням до Конституційного суду з приводу другого указу Президента про розпуск парламенту, П.СИМОНЕНКО сказав, «я не підписував подання особисто, я в той день не був у парламенті».

Водночас він нагадав, що під цим поданням свої підписи поставили 160 народних депутатів.