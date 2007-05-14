Чим займатиметься Наша Україна на з’їзді

Сьогодні на з’їзді «Наша Україна» не визначатиме черговість у передвиборчому списку і подасть до Центральної виборчої комісії списки за абеткою.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив член політради «Нашої України» Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ перед початком другого етапу V з’їзду НСНУ.

За його словами, сьогодні будуть подані списки за абеткою, а приблизно за 10 днів збереться третій етап з’їзду, який визначить номери в списку.

П.ЖЕБРІВІСЬКИЙ також підтвердив те, що у разі, якщо переносу дати виборів не буде, то «Наша Україна» піде на вибори окремо, оскільки технічно не має можливості провести міжпартійний з’їзд.

Сьогодні на з’їзді, крім списку кандидатів, також планується затвердити програму партії, з якою вона піде на вибори.