Президент і хотів би звернутися до ВР, та не може...

Директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН зазначив, що послання Президента до Верховної Ради готове, але з правової точки зору главі держави нема до кого звертатись.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином Ю.РУБАН в інтерв’ю журналістам прокоментував постанову парламенту, у якій народні депутати доручили голові ВР Олександру МОРОЗУ невідкладно звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, щоб він терміново подав до парламенту щорічне послання про внутрішнє та зовнішнє становище України.

За словами Ю.РУБАНА, у Президента сьогодні немає підстав звертатись до парламенту з посланням через «відсутність аудиторії з правової точки зору». Ю.РУБАН прогнозує, що Президент звернеться до парламенту вже наступного скликання.

Як відомо, Інститут стратегічних досліджень готував відповідне послання.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня ц.р. заступник голови Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН повідомив, що найближчим часом В.ЮЩЕНКО визначиться з конкретною датою виступу в парламенті з посланням. «Я сподіваюся, що до кінця місяця (березня – УНІАН) Президент виступить з посланням у парламенті», - сказав І.ПУКШИН.

2 квітня 2007 р. Президент підписав Указ про проведення дострокових парламентських виборів 27 травня 2007 р. 26 квітня Президент підписав інший указ, яким переніс позачергові вибори до Верховної Ради України з 27 травня на 24 червня 2007 року.