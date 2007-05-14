Мороз має відомості, чому пішов Гайдук

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ розраховує на досвідченість і розсудливість Івана ПЛЮЩА на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Про це О.МОРОЗ заявив сьогодні в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНІАН.

«Безумовно, ми не можемо це (призначення – УНІАН) розглядати поза зв`язком із тим, що Віталій Анатолійович ГАЙДУК написав заяву і пішов з цієї посади. За тими відомостями, які є у мене, він пішов тому, що не хоче бути причетним до авантюр. Якщо Іван Степанович (ПЛЮЩ) погодився брати на себе відповідальність за участь у таких авантюрах, то я хотів би все-таки розраховувати на його розсудливість, оскільки це дуже ризикована справа, й у зв`язку з цим розглядаю це призначення», – сказав О.МОРОЗ.

Разом із тим, голова Верховної Ради не став прогнозувати можливі наслідки у зв`язку з кадровою ротацією в керівництві РНБОУ. «Все залежить від цілей, які переслідує в даному випадку Президент. Про професійні якості ПЛЮЩА я нічого не можу говорити, тому що я знаю його давно. Він дійсно досвідчена людина. Але в даному випадку йдеться про те, до яких завдань приурочено це призначення», – підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом звільнив Віталія ГАЙДУКА з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України у зв`язку з поданою ним заявою про відставку.

Іншим указом В.ЮЩЕНКО призначив на посаду секретаря РНБО І.ПЛЮЩА.