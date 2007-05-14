Мороз не забирав грошей у Тимошенко

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ спростовує інформацію про те, що народні депутати від опозиції позбавлені заробітної плати.

Про це О.МОРОЗ повідомив сьогодні в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНІАН.

«Цього не було. Вони є депутатами. Інша справа, що вони порушують дисципліну, не беруть участі в роботі парламенту. Це інше питання, але їх ніхто не позбавляв зарплати», – сказав О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Комітету Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності парламенту Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що депутати, які не беруть участь у роботі ВР, одержуватимуть заробітну плату не в повному обсязі.

Заступник керівника фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ 4 травня запропонував позбавити опозиційних народних депутатів, які не беруть участь у роботі парламенту, зарплат, службових автомобілів і проживання в готелі за рахунок Верховної Ради.

Того ж дня голова ВР Олександр МОРОЗ доручив регламентному Комітету ВР вивчити питання про подальше фінансове забезпечення народних депутатів, які не беруть участь у пленарних засіданнях ВР і засіданнях комітетів.