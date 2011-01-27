Відбулась акція на підтримку арештованих за знищення Сталіна

Сьогодні у Сумах відбулась акція з вимогою припинити переслідування українських націоналістів та на підтримку політичних в`язнів.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції вирішили відмовитися від використання партійної та організаційної символіки. Захід покликаний був звернути увагу на арешти активістів націоналістичних організацій, приводом для яких стало знищення пам’ятника Сталіну у Запоріжжі.

Близько 70 осіб вишикувалися живим коридором уздовж пішохідної частини мосту по вулиці Горького у центрі Сум. Руху пішоходів або транспорту вони не перешкоджали. Учасники акції тримали портрети політичних в`язнів і плакати з гаслами: «Україна - не тюрма!», «Бандити, міліція - одна коаліція!», «Бунт або на дно!», «МВС = НКВС».