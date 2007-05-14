Кириленко вважає, що підпис Симоненка погоди не зробить

Лідер Народного Союзу “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО не бачить різниці у наявності чи відсутності підпису комуністів під Універсалом національної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу для преси В.КИРИЛЕНКО зауважив: «чи був підпис комуністів під Універсалом, чи не був – Універсал національної єдності не виконували ніколи, тому це питання смаку - відкликають вони підпис чи ні».

При цьому він наголосив, що цей документ необхідно ухвалити на законодавчому рівні.

“Національна єдність можлива тільки на підставі погодженої діяльності всіх інституції влади, які як політичні сили мають різні погляди, але визнають стратегічні завдання”, - вважає В.КИРИЛЕНКО. “Коли ці стратегічні завдання будуть затверджені як закон, як базовий документ, який є обов’язковим до виконання всіма інституціями і політичними силами, тоді ми зможемо говорити про ефективність такого документу», - наголосив лідер “Нашої України”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 травня, лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО заявив, що «Компартія прийняла рішення відкликати свій підпис, поставлений під Універсалом». За його словами, таке рішення було прийнято на підставі того, що Президент Віктор ЮЩЕНКО “своїми діями порушує Конституцію, домовленості, які були досягнуті під час підписання Універсалу, та втручається в діяльність судової гілки влади, що, на думку членів Компартії, є ознакою узурпації влади”.