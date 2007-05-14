Ющенко звільнив суддю КС за «дивні заяви»

Представник Президента у Конституційному Суді України Володимир ШАПОВАЛ вважає, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО звільнив Володимира ІВАЩЕНКА з посади судді КС через його публічні висловлювання про справу, яка розглядається у суді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШАПОВАЛ сказав сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента.

«Рішення приймає Президент на підставі аналізу його (В.ІВАЩЕНКА – УНІАН) деяких висловлювань», - сказав В.ШАПОВАЛ, нагадавши, що цей суддя робив «дивні заяви» у процесі розгляду КС справи щодо відповідності Конституції указу про розпуск парламенту.

На його переконання, суддя не повинен відверто формувати свою позицію у справі.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом від 10 травня звільнив В.ІВАЩЕНКА з посади судді Конституційного Суду у зв`язку з порушенням присяги.