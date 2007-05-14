Верховна Рада викликає Піскуна, Цушка і Наливайченка

Верховній Раді України сьогодні було зареєстровано проект постанови про заслуховування інформації генерального прокурора України, міністра внутрішніх справ України, виконувача обов`язків голови Служби безпеки України стосовно правової оцінки заяв представників Секретаріату Президента України про існування загрози життю окремих державних діячів.

Ініціаторами проекту є народні депутати V скликання Іван БОКИЙ (СПУ) та Василь КИСЕЛЬОВ (Партія регіонів).

У пояснювальній записці до цього документу йдеться, що “в Україні 11 травня 2007 року прозвучали сенсаційні та провокаційні заяви про можливість замаху на опозиційних лідерів. Їх озвучив керівник управління Секретаріату Президента, що опікується проблемами правоохоронних органів, Валерій ГЕЛЕТЕЙ, який зазначив, що в нього є записи, які свідчать про те, що в Україні можуть відбутися замахи на відомих політиків, а також низка інших подій, які мають на меті дестабілізувати ситуацію в країні”.

“В.ГЕЛЕТЕЙ на прес-конференції у Секретаріаті Президента повідомив про те, що в нього є інформація про замах на Юлію ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА, а також сценарій провокацій щодо Віктора БАЛОГИ. У цих записах зазначено прізвища та посади державних посадовців, відповідальних за зазначені дії, які працюють із Коаліцією національної єдності”, зазначається у пояснювальній записці.

Автори проекту і наголошують: “Нині є неприпустимим використання силових структур в політичних цілях. Саме тому конче необхідно дати правову оцінку діям представників Секретаріату Президента по формуванню суспільної думки з реалізації силового сценарію і введення прямого президентського правління”.