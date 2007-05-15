ПР: звільнені Ющенком судді КС можуть повернутися до роботи

Дію указів Президента України Віктора ЮЩЕНКА про звільнення суддів Конституційного Суду України Сюзанни СТАНІК та Валерія ПШЕНИЧНОГО призупинено.

Про це повідомляють джерела "Української правди" в Партії регіонів.

"Розглядаючи заяви СТАНІК та ПШЕНИЧНОГО, які оскаржували своє звільнення, суд виніс ухвалу про призупинення дії указів ЮЩЕНКА", - сказав співрозмовник.

Водночас він не назвав, який саме суд виніс такі ухвали, зазначає УП.

За його словами, С.СТАНІК та В.ПШЕНИЧНИЙ отримали виконавчі листи в Міністерстві юстиції, які дозволяють їм знову брати участь у роботі КС.