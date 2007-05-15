ПР: звільнені Ющенком судді КС можуть повернутися до роботи
08:13, 15 травня 2007Політика
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Суд призупинив укази
Дію указів Президента України Віктора ЮЩЕНКА про звільнення суддів Конституційного Суду України Сюзанни СТАНІК та Валерія ПШЕНИЧНОГО призупинено.
Про це повідомляють джерела "Української правди" в Партії регіонів.
"Розглядаючи заяви СТАНІК та ПШЕНИЧНОГО, які оскаржували своє звільнення, суд виніс ухвалу про призупинення дії указів ЮЩЕНКА", - сказав співрозмовник.
Водночас він не назвав, який саме суд виніс такі ухвали, зазначає УП.
За його словами, С.СТАНІК та В.ПШЕНИЧНИЙ отримали виконавчі листи в Міністерстві юстиції, які дозволяють їм знову брати участь у роботі КС.
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