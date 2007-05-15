З’їзд БЮТ затвердив виборчі списки та програму блоку

З’їзд Блоку Юлії Тимошенко затвердив виборчі списки та виборчу програму блоку.

Як передає кореспондент УНІАН, з’їзд, який проходив вчора увечері в Києві, тривав близько 3,5 годин в закритому режимі.

Як і повідомляла раніше лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО, затверджені список та програма не відрізняються від тих, що були ухвалені на попередньому з’їзді БЮТ, який відбувся після першого Указу Президента України про дострокові вибори до Верховної Ради України від 2 квітня ц. р.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня 2007 р. у Києві відбувся перший етап міжпартійного з`їзду політичних партій, які входять до складу Блоку Юлії Тимошенко. З`їзд затвердив виборчу програму блоку, а також виборчий список кандидатів у депутати. Крім того, з`їзд ухвалив рішення про те, що будь-який з кандидатів у депутати може бути виключений з виборчого списку за дискредитацію блоку під час виборчої кампанії. Зокрема, з`їзд доручив приймати відповідне рішення Політраді блоку.

Тоді Ю.ТИМОШЕНКО зазначала, що під час формування виборчого списку кандидатів відбулося мінімум змін. За її словами, до списку включено всіх народних депутатів, які не скомпрометували себе і БЮТ під час каденції Верховної Ради V скликання.

26 квітня Президент України підписав новий Указ про дострокові вибори до ВР і призначив їх на 24 червня.

Сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що 14 травня - останній день для проведення з’їздів партій та блоків, які планують брати участь у виборах 24 червня.