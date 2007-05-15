Сацюк підозрює оточення Ющенка в діоксиновому шахрайстві

Отруєння кандидата в Президенти Віктора Ющенка могло і не бути. Ані на дачі першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка, ані на дачі одного з керівників торгової мережі «Фокстрот», де Ющенко також проводив одну із зустрічей 5 вересня.

Про це в інтерв`ю газеті «Сєгодня» заявив Володимир Сацюк. «За моєю інформацією, коли з Ющенком щось сталося (а сталося поза сумнівами, це ж видно ), ще в Австрії його близьке оточення стало гарячково шукати по Інтернету, під що можна підігнати такі симптоми. І знайшли діоксинову версію, яку потім і озвучили. Про це мені особисто говорили близькі до сім`ї президента люди, які при цьому були присутні. Але головне, на мій погляд, треба запитати самого Ющенка, хай розповість, що насправді могло з ним відбутися, хай скаже правду українському народу».

Це своє твердження Сацюк підкріпив заявою про те, що має в своєму розпорядженні документ – це «відповідь лабораторії, яка досліджувала кров на діоксин. Вони указують, що досліджували кров, що прийшла поштою DHL в пробірці з клініки «Рудольфвінерхаус». Далі пишуть: мовляв, ми не відповідаємо на питання, чия це кров, але говоримо - у цій крові є сліди діоксину. Відповісти ж на питання, кому належить кров, що перевіряється, ми зможемо тільки тоді, коли самі проведемо забір крові згідно певній процедурі. Звідси можуть бути дві версії: або це була кров не Ющенка, або кров його, але з уже уприснутим в пробірку діоксином», - говорить Сацюк.

Він нагадав, що «свого часу і Пискун, і Турчинов говорили, що президент не хоче здавати аналізи. Зокрема, Турчинов одразу після свого звільнення з поста голови СБУ, мабуть, в пориві емоцій, сказав, мовляв, кілька разів закликав Президента здати аналізи, але той наполегливо цього не робив. Так чому потерпілий не робить все, щоб насправді розкрити цю справу?».

Сацюк також нагадав, що «коли Ющенко потрапив до Австрії, у нього узяли кров і її досліджували в Інституті токсикологии Австрії – на все, що тільки можливе. І нічого не знайшли (є відповідні документи). І лише пізніше з`явилася діоксинова версія, після відправки тієї пробірки з невідомо чиєю кров`ю на дослідження».

На думку Сацюка, небажання Президента здавати кров на аналіз безпосередньо пов`язане з повідомленнями, що періодично з`являються, про прекордно високі темпи виведення діоксину з організму Ющенка. «Якщо поритися в Інтернеті, то можна знайти масу наукових підтверджень тому, що діоксин, потрапивши до організму, може бути виведений з нього в період з 7 до 14 років. Проте пройшло лише два роки з моменту отруєння (якщо воно було) і нам говорять: ось якийсь дерматолог винайшов новий метод і вже 80 відсотків діоксину з організму Ющенка пішло, - говорить Сацюк. - Для чого це говориться? Я вважаю, для того, щоб зовсім скоро сказати: все, діоксину в організмі не залишилося. І аналізи можна вже не здавати, кінців немає. А версія отруєння, наприклад, на моїй дачі діоксином залишиться, і довести, що діоксину не було взагалі, стане неможливим. Розумієте?»

Зараз Володимир Сацюк у Шевченківському суді Києва судиться з Президентом, вимагаючи публічних спростувань заяв про те, що отруєння Ющенка відбулося саме на дачі тодішнього заступника голови СБУ. Як стверджує Сацюк, позов він подав ще в грудні, але «то суддя хворів, то ще щось і справу почали розглядати тільки зараз. Я подав до суду відразу після тієї прес-конференції, де Ющенко чітко заявив, що, мовляв, його отруїли на моїй дачі».