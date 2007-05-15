Богатирьова припасла жорстку відповідь на випадок несподіваного рішення

Координатор парламентської більшості Раїса Богатирьова не вірить в реалізацію силового варіанту, проте заявляє, що Партія регіонів дасть жорстку відповідь у разі подібного розвитку подій, повідомляє сайт Партії регіонів

«Партія регіонів прагнутиме досягти компромісу, але у разі якогось несподіваного рішення у нас є і своя жорстка політична відповідь», - сказала Богатирева.

Координатор парламентської більшості переконана, що в силовому варіанті не зацікавлений «ані Прем`єр-міністр України Віктор Янукович, ані його політична сила, ані Коаліція, ані Президент країни Віктор Ющенко».

Вона підкреслила, що Віктор Янукович і Віктор Ющенко роблять все, щоб був знайдений компроміс.

За її словами, про пошук компромісу свідчить і призначення Івана Плюща на посаду секретаря РНБО.

Богатирьова вважає, що тепер РНБО використовуватиметься як політичний майданчик для переговорного процесу.