Богатирьова припасла жорстку відповідь на випадок несподіваного рішення
10:30, 15 травня 2007Політика
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Політик знає, як використовуватимуть РНБО
|Раїса Богатирьова
«Партія регіонів прагнутиме досягти компромісу, але у разі якогось несподіваного рішення у нас є і своя жорстка політична відповідь», - сказала Богатирева.
Координатор парламентської більшості переконана, що в силовому варіанті не зацікавлений «ані Прем`єр-міністр України Віктор Янукович, ані його політична сила, ані Коаліція, ані Президент країни Віктор Ющенко».
Вона підкреслила, що Віктор Янукович і Віктор Ющенко роблять все, щоб був знайдений компроміс.
За її словами, про пошук компромісу свідчить і призначення Івана Плюща на посаду секретаря РНБО.
Богатирьова вважає, що тепер РНБО використовуватиметься як політичний майданчик для переговорного процесу.
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